中央流行疫情指揮中心今(28)日表示，昨(27)日國內新增888例新型冠狀病毒肺炎相關通報，截至目前累計29,389例(含26,330例排除)，其中283例確診(今日新增案268至283)，分別為241例境外移入及42例本土病例。確診個案中2人死亡，30人解除隔離，其餘病況穩定，持續住院隔離中。

指揮中心指出，全球累計578,845例確診，分布於177個國家/地區；病例數以美國100,717例、義大利86,498例、中國大陸81,394例、西班牙64,059例及德國42,288例為多；病例中26,703例死亡，以義大利9,134例、西班牙4,858例、中國大陸3,295例、伊朗2,378例及法國1,995例為多。

指揮中心再次提醒，民眾應做好手部衛生與咳嗽禮節。自國外入境時，如有發燒、咳嗽等不適症狀，應主動通報機場及港口檢疫人員並配合防疫措施；返國後應落實14天居家檢疫，如出現疑似症狀，請聯繫衛生局或各縣市關懷中心，並依指示就醫，切勿搭乘大眾運輸工具；就醫時請務必告知醫師旅遊史、職業別、接觸史及是否群聚(TOCC)，以及時診斷通報。

(中時 )