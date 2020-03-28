太平溪路堤共構「東49-1」線於今年1月19日通車至今2個月餘，行車狀況良好並有效疏緩進出市區之車流，但目前道路速限為40km，許多民眾反應希望能提高速限，經多方考量及參考相關法令規定，台東縣府特別順應民意，台東縣長饒慶鈴同意於今年4月1日起將太平溪路堤共構「東49-1」線提高速限至50km。

台東縣府建設處表示，太平溪路堤共構「東49-1」線提高速，依「道路交通安全規則」及「公路路線設計規範」針對5級路位於鄉區平原區速限50km規定，並考量行車安全及使用者用路需求，台東縣府邀集相關單位研商後，由縣長饒慶鈴同意提高速限，讓用路人更為通車順暢。

同時，為使用者行車安全，建設處土木科指出，路堤共構往北路段（南王橋至南王里台九線）及往南路段（中興路（永豐餘）至幸福住宅（史博館））將優先進行路平工程，包括路面重鋪、出入口部分位置加裝紅綠燈及原有路燈維護改善等，力求提升整體道路品質以提供使用者良好用路體驗。

另東49-1延伸計畫（太平橋至檳榔橋）目前正於公路總局審核中。此案總經費2億1,000萬元，預計於核定後一年內完工，以配合110年熱氣球活動人潮疏解。

限速提高到每小時50公里，民眾相當認同，但仍有許多民眾認為50公里仍太慢，路堤共構才剛建好，道路筆直、路面平整，應該可待用路人熟悉後再逐步提升，才能讓民眾有感。

(中時 )