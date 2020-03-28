北市刑大警方日前獲報，新北市中和區某檳榔攤疑為毒品交易聚點，負責包檳榔的32歲蔡姓西施，疑與林姓男友經營毒品買賣，經循線追查，日前前往逮捕這對毒鴛鴦，兩人因說詞避重就輕，遭法院裁定羈押。

據了解，林、蔡兩人沉迷網路賭博，其中兩人又最愛打麻將，前後欠債上百萬元，因包檳榔賺得不夠，鋌而走險自去年底開始販毒，檳榔攤也成為交易聚點，兩人主要以販賣安非他命為主，每公克要價2000至3000元。

北市刑大偵一隊經循線追查，日前前往中和、新店搜索，當場逮捕林、蔡兩人，另有3名藥腳，現場起獲3包安非他命、6支行動電話，另有電子磅秤、吸食器等證物。

兩人警訊時，還辯稱毒品是自己吸食，否認販賣，因說詞漏洞太多，訊後遭檢察官聲請羈押，全案擴大偵辦中。

警方呼籲，新冠肺炎疫情期間，警方打擊犯罪不打烊，未來將持續落實反毒工作，避免毒蟲聚集施打毒品衍生群聚感染，讓民眾有更好更安心的居家環境。

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(中時 )