「國標女王」劉真日前病逝，享年44歲，留下老公辛龍和4歲女兒霓霓，讓人相當惋惜。媒體報導，跟劉真合作10年的經紀人最近天天以淚洗面，自動到廟裡為劉真祈福誦經，劉真舞蹈教室的前員工受訪也說，半年前還看到劉真在教室裡開心跳舞，怎料半年後遭遇巨變，令人唏噓。

劉真上月因心臟問題入院治療，手術過程中心臟一度驟停，院方出動葉克膜搶救，之後又因自發性腦出血緊急接受開顱手術，用心室輔助器續命等待換心，未料仍在本月22日不幸病逝，經紀人日前發聲明表示，光想到她生前飽受病痛折磨，就讓人心碎，不願相信如今天人永隔事實，也分享劉真曾說過的話，「妳曾經說過人世間所有相遇，都是久別重逢，人生無常，把握當下，且行且珍惜」。

據《ETtoday新聞雲》報導，經紀人從劉真住院期間就天天以淚洗面，得知噩耗後更是難以承擔，如今唯一能替劉真做的事就是到廟裡祈福，盼情同姊妹的劉真一路好走，不再有病痛。而劉真舞蹈室的前員工表示，劉真私下溫柔、總面帶微笑，雖然課程要價不便宜，還是有不少學生想參加劉真上課時也很有耐心，半年前還親眼看著劉真上課，如今卻已經過世，讓人感傷。

(中時電子報)