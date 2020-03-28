香港黃大仙廟下周一起 關閉14天 14:272020/03/28 中時電子報 張國欽 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 香港知名景點黃大仙廟，因疫情自30日起停止開放14天。（中時資料照） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 新冠肺炎疫情延燒，香港政府昨天(27日)宣布「社交宵禁」令，自明天(29日)起禁止4人以上聚會，另知名景點黃大仙祠，也決定下周一(30日)起全面暫停開放14日，以減低疫情擴散風險。 全球80億人如不防疫多久淪陷？陸學者曝驚人時間… 扯！夫妻檢疫趴趴走罰30萬 錢不繳擺爛落跑出境 英國首相強森1招孫子兵法 0成本對付新冠與刁民 (中時電子報) #黃大仙 #關閉 #14天 #新冠肺炎 #疫情延燒 #武漢肺炎 #風險 #社交 #宵禁 #香港 #景點 也許您會感興趣 推薦閱讀 澳門明起禁14天內曾訪外國的台港陸居民入境 11:042020/03/24 兩岸 多部韓片中斷海外拍攝 宋仲基今返國隔離14天 14:412020/03/24 娛樂 嫌凌晨哭鬧太吵！桃園狠父活活打死「出生才14天兒子」 重判18年 15:412020/03/24 社會 集中檢疫14天期滿 第2批武漢包機回台361人今返家 14:062020/03/25 生活 綠島傳遊客染新冠肺炎 鄉長臉書闢謠 20:392020/03/25 社會 傻喝「純酒精」抗新冠肺炎 伊斯坦堡兩周逾30死20送醫 16:082020/03/26 國際 憂心美失業人口狂飆 歐股早盤跌成一片 17:092020/03/26 財經 7名皇宮職員染疫！馬來西亞國王夫婦自我隔離14天 18:292020/03/26 國際 美國確診超越大陸！8萬2135例成全球最多！全球確診人數突破50萬 00:302020/03/27 國際 新冠肺炎》義大利新增969死亡 創單日最高！累積確診數成全球第2 03:382020/03/28 國際 社會熱門新聞 酒駕男拒撿還撞警 後座女乘客被桃警槍擊斃 - 社會 桃園男上夜班 遭隨機持刀刺死 - 社會 扯！夫妻檢疫趴趴走罰30萬 錢不繳擺爛落跑出境 - 社會 全球80億人如不防疫多久淪陷？陸學者曝驚人時間… - 社會 嘉義市3例確診 全面禁探病後醫院空蕩蕩 - 社會 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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