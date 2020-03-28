新冠肺炎疫情延燒，香港政府昨天(27日)宣布「社交宵禁」令，自明天(29日)起禁止4人以上聚會，另知名景點黃大仙祠，也決定下周一(30日)起全面暫停開放14日，以減低疫情擴散風險。

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(中時電子報)

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