現場人員引導民眾疏散。(翻攝照片╱吳亮賢新北傳真)

今下午1時許，淡水滬尾休閒園區傳出火警，位於2樓的知名連鎖火鍋店起火燃燒，現場人員立刻引導民眾疏散，消防隊員獲報後，派遣1大隊1中隊、9分隊82人搶救，火勢已於14時10分控制，幸無人受困。

據了解，事發原因疑為火鍋店廚房用火不慎，起火燃燒，店員見狀，立刻引導店內民眾至一樓平面避難，所幸火警並未擴大，園區其餘店家營運不受影響，事故也未造成人員受困、傷亡。

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