淡水滬尾休閒園區火警 幸無人受困 14:382020/03/28 中時 吳亮賢 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 淡水滬尾休閒園區傳出火警，2樓的知名連鎖火鍋店起火燃燒。(翻攝照片╱吳亮賢新北傳真) Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 現場人員引導民眾疏散。(翻攝照片╱吳亮賢新北傳真) 今下午1時許，淡水滬尾休閒園區傳出火警，位於2樓的知名連鎖火鍋店起火燃燒，現場人員立刻引導民眾疏散，消防隊員獲報後，派遣1大隊1中隊、9分隊82人搶救，火勢已於14時10分控制，幸無人受困。 據了解，事發原因疑為火鍋店廚房用火不慎，起火燃燒，店員見狀，立刻引導店內民眾至一樓平面避難，所幸火警並未擴大，園區其餘店家營運不受影響，事故也未造成人員受困、傷亡。 (中時 ) #火警 #淡水 #滬尾 #休閒 #園區 也許您會感興趣 推薦閱讀 合作電商 桃市推休閒包2.0 01:202020/03/24 地方新聞 城市新力 陸文創園區衝破舒適圈 04:092020/03/25 話題觀察 陸文創業積極布局 防控發展兩不誤 04:092020/03/25 話題觀察 三企業攜手 打造林口媒體園區 04:102020/03/25 產業．科技 莎莉賽隆 正裝、休閒都帥氣 06:412020/03/25 消費 刺激消費 陸三地推周末2.5天假 04:092020/03/26 焦點新聞 滬尾藝文休閒園區展出《光．織樹》 雲門舞集課程 19:342020/03/26 生活 《光．織樹》 滬尾藝文園區亮點 04:102020/03/27 地方新聞 嘉縣動保園區 拚明年完工 04:102020/03/27 地方新聞 大雕胡娛樂組 亂傳台元科技園區停班假訊息 13:332020/03/27 社會 社會熱門新聞 酒駕男拒撿還撞警 後座女乘客被桃警槍擊斃 - 社會 桃園男上夜班 遭隨機持刀刺死 - 社會 扯！夫妻檢疫趴趴走罰30萬 錢不繳擺爛落跑出境 - 社會 全球80億人如不防疫多久淪陷？陸學者曝驚人時間… - 社會 嘉義市3例確診 全面禁探病後醫院空蕩蕩 - 社會 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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