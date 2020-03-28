因新冠肺炎疫情獲得有效控制，湖北及武漢解院封鎖，武漢的鐵公路交通陸續恢復，中國國家鐵路集團有限公司也宣布，今天（3月28日）重啟由武漢出發的中歐班列。

復航首日，（武漢）X8015／6次中歐班列，早上10點啟運，運載50個貨櫃從中鐵聯集武漢中心站始發。列車將從新疆阿拉山口出境，預計15天后抵達德國杜伊斯堡，隨車貨物將分送至德國、法國、匈牙利、捷克、波蘭等國；此行代表中歐班列（武漢）恢復常態化運營。

中新網援引國鐵集團的說法，表示這趟由武漢發車的中歐班列，裝載貨物中，近9成為武漢當地企業生產，包括支援歐洲各國的醫用不織布、醫用桌布等總重166.4噸的疫情防護用品，分別用19個貨櫃裝運，占總運量38％。班列同時搭載的還有汽車配件、電子產品、通信光纖和用於匈塞（匈牙利—塞爾維亞）鐵路工程建設的物資。

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(旺報 )