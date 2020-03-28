大專棒球聯賽原定今日進行四強決賽，不料受到雨勢影響賽事全部順延一天，去年冠軍戰組合文化大學與開南大學明日再爭今年冠軍賽門票。原本開南大學要派出的先發投手是U18世界盃棒球賽MVP余謙，也順延到明日再登板。

U18世界盃棒球賽結束後，余謙表示會感受到外界特別關注的眼光，MVP光環多少讓他感受到有些壓力，升上大學後心理層面也較不同，而總教練郭李建夫是過來人，因此都會多詢問他。

余謙在今年大專棒球聯賽於複賽先發過2場，分別送出10K、13K，甚至對國立體大完投9局，助開南搶下最後一張四強門票，他透露近期狀況不錯，球速能到150公里，希望再加強他的均速。原本他希望能趁比賽展現投球實力，以爭取旅外機會，不過受到新冠肺炎疫情影響，球探全都暫停作業，讓余謙也只能嘆可惜。

余謙表示自U18棒球賽結束後，自己就以今年旅外為目標，「丟出一點成績後，就想去國外看看實力在哪裡，不過現在因為疫情影響很難出去，也很難抉擇要不要明年再出去。」余謙表示今年旅外一直是心中目標，加入中職則會擺在最後順位。

(中時 )