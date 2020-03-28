今新增2本土案例，目前感染源未明，其中案268曾多次就醫，案情較為複雜。中央流行疫情指揮中心表示，案268於2月28日至3月18日間陸續出現咳嗽、喉嚨痛、頭痛、發燒等症狀曾多次就醫，3月20日因發燒、肺炎收治住院，經治療後症狀改善並於3月23日出院，但返家後又出現發燒、呼吸急促及腹瀉症狀，3月25日再次就醫，經醫院採檢通報，於今日確診。衛生單位已初步掌握同住家人、職場及就醫接觸者等共102人，將進一步調查案268發病前活動史及暴露史，以釐清感染源。

指揮中心發言人莊人祥表示，案268在2/28就出現症狀，3/17到同樣診所就醫，診斷都是一般感冒，3/24送到急診室就醫，23號出院，25日又發燒前往另一間就醫，最後才確診。

莊人祥補充說，目前案268匡列的部分，多是醫療院所，有做防務，需要採檢有6位。他是公司的老闆。可能在評估的部分，尤其是在2/28當時可能多認為要跟旅遊史有關，但他的客人跟廠商很少有接觸及案例。

莊人祥說，現在的確有零星社區感染的現象，呼籲醫師要特別注意。

(中時 )