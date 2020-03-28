九九山莊住宿為通鋪，為防疫需求調整每日住宿人數。（新竹林管處提供／巫靜婷苗栗傳真）

九九山莊防疫措施，6人以下隊伍以住宿成功堡優先，並加大各床位間距，降低感染風險。（新竹林管處提供／巫靜婷苗栗傳真）

雪霸國家公園管理處與林務局新竹林區管理處，配合中央疫情指揮中心最新公告，宣布自27日起，三六九山莊、七卡山莊與九九山莊，每日可申請人數上限調整為100人，清明連假登山人數增加，雪霸處指出，因疫情持續發展，有登山團隊決定取消入園，住宿山屋人數約減少1成。

中央流行疫情指揮中心日前公告，為避免群聚感染，建議停辦室內100人以上、室外500人以上的集會活動。雪霸處與新竹林管處配合中央防疫建議，宣布自27日起，雪霸處轄管的三六九山莊、七卡山莊，與林務局新竹林管處轄管的九九山莊，調整每日申請人數上限為100人。

清明連假即將到來，民眾擔心疫情紛紛往山上跑，雪霸處副處長鄭瑞昌28日指出，調整山屋申請人數上限，不影響已申請核准者的權益，雪霸處已逐一打電話向已登記的登山團隊確認上山意願，大部分山友維持如期登山，約有1成山友擔心群聚感染，取消入園登山計畫。

雪霸處表示，山友應加強自主健康管理，如有發燒、呼吸道不適、嚴重咳嗽或身體不適等症狀者，應停止登山活動、盡速就醫，另建議山友分梯用餐，同時間不超過30人，住宿山屋時自備餐具、睡袋等，減少群聚機會，並注意個人衛生習慣，大部分山友表示會自帶酒精棉片等落實防疫消毒工作。

雪霸處提醒，為實際掌握入園登山人數，除了已核准進入生態保護區者，需攜帶入園許可證，取消入園者也務必在入園前1日，自行上網取消該次登山行程；因應疫情變化，入園登山管理與山屋調整，將採取滾動式檢討，雪霸處將不定時於「雪霸國家公園登山資訊分享站」公告相關措施。

(中時 )