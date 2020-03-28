警方協同衛生局、民政處及建設處組成聯合稽查小組，密集查察夜店、視聽歌唱場所，嚴防出現防疫破口。（警方提供）

警方協同衛生局、民政處及建設處組成聯合稽查小組，密集查察夜店、視聽歌唱場所，嚴防出現防疫破口。（警方提供）

金門警方至今查獲違反居家檢疫個案7件，並偵辦散布假訊息案3件，全島警力投入居家隔離、檢疫關懷工作，並協同衛生局、民政處及建設處組成聯合稽查小組，密集查察夜店、視聽歌唱場所，嚴防出現防疫破口。

縣警察局局長張國雄強調，「防疫零死角，治安無假期」，希望鄉親遵守相關規定，莫心存僥倖，若查獲違法事實，絕對會從嚴處理。

目前，金門警方查獲的違規7起「趴趴走」案件，其中6件罰款總計新台幣37萬元。另有1件仍在處理中，來源則包括警網攔查發現、民眾檢舉報案和上級通報在內。另也加強網路巡邏，讓散布假訊息者無所遁形，全部移送檢方偵辦處罰。

縣警局也說明，當地的定點檢疫場所自2月5日起，至3月25日止已陸續收容50餘人，採檢結果都是陰性，以現有房間數和設備、人力，均足以因應目前狀況，同時也24小時派駐警衛維護安全，防止居家檢疫者擅自外出，整體運作良好，民眾可以放心。

定點居家檢疫場所，24小時均有警衛駐守，防止居家檢疫者擅自外出，整體運作良好，民眾可以放心。（警方提供）

另外，縣警局配合中央流行疫情指揮中心建置「電子圍籬智慧監控系統」，整合居家隔離與檢疫資料，並結合5大電信業者的定位資訊，以圖形化介面提供該局勤務指揮中心觀測疫情使用。若有違法亂跑事實，最高可處新台幣100萬元的罰款。

警方主動關懷居家檢疫者。（警方提供）

(中時 )