台北城市科技大學流行音樂事業系今(28)日舉辦獨立招生會，由大一學生樂團「The Silent City」演出自創曲，展現學習成果。(張鎧乙攝)

台北城市科大流行音樂系硬體設備充足，課程包含製作、企劃、宣傳與行政管理四大面向，協助青年學子與流行音樂產業嫁接。(張鎧乙攝)

台北城市科技大學流行音樂事業系今(28)日舉辦獨立招生會，由大一學生樂團「The Silent City」演出自創曲，展現學習成果。該系系主任薛忠銘表示，首度嘗試以音樂演出等互動性方式來招生，迴響效果佳，活動至今共舉辦4場，累積近百名學生及家長到場參加。

台北城市科技大學流行音樂事業系目前正值獨立招生報考階段，為了讓考生更清楚系上運作與課程，2月中旬開始每周六舉辦說明會，截至今日共舉辦4場，活動並安排大一學生樂團「The Silent City」演出，呈現所學。

樂團「The Silent City」主唱鄭榮表示，樂團在去年9月入學時成立，大家是大一學生，高中階段都有參加熱音社，喜歡樂團五月天、八三么的音樂作品，但過去的能力只停留在cover歌曲，就學後，學到如何使用編曲軟體、作曲與唱歌技巧，並開始嘗試自創曲目。至於今天演出的歌曲〈最後一根稻草的請求〉，則是在於討論網路霸凌的現象，以音樂創作展現社會關懷。

台北城市科大流行音樂系課程囊括製作、企劃、宣傳與行政管理四大面向，協助青年學子與流行音樂產業嫁接。台北城市科大流行音樂事業系主任薛忠銘指出，首度嘗試以互動性演出的方式來舉辦說明會，主要考量來自於流行音樂產業需接觸人群，因此讓學生演出與說明，展現課程所學，以體驗的方式來讓有意報考的考生與家長認識課程。

薛忠銘也提到，為了招生，他跑遍北中南各地的高中職、音樂補習班，並帶著系上學生一起參加，為的是讓學子體驗「跑表演」的感受，甚至到不同場地演出，得學會自行克服環境等硬體條件的各種限制。

台北城市科技大學流行音樂事業系今(28)日舉辦獨立招生會，考生不畏疫情，前往參觀並體驗錄音室設備。(張鎧乙攝)

一名來自彰化的黃姓學生家長說，兒子現在是高三生，從小學習鋼琴與小提琴，對音樂還有表演很有興趣，在網站上看到該系資訊，因此來參加說明會。而他十分尊重孩子的生涯規劃選擇，若有機會投入流行音樂工作，更是表達支持，盼未來興趣與工作能有所結合。

台北城市科技大學流行音樂事業系薛忠銘(右)為學生介紹系上設備。(張鎧乙攝)

(旺報 )