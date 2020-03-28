市議員黃守達行動力挺受疫情衝擊的店家，到「一心素食臭豆腐」品嘗臭豆腐與麵線，稱讚「太好吃了！」（盧金足攝）

新冠肺炎疫情延燒，醫護人員壓力加大，台中市逢甲商圈排隊名店「一心素食臭豆腐」，為感謝醫護人員與藥師對防疫的付出奉獻，特別推出只要憑證來店，就贈送一份臭豆腐與一份麵線的活動，感謝這些第一線人員的辛勞。

疫情未見趨緩，很多商圈店家生意受影響，但逢甲商圈的「一心素食臭豆腐」，是很多逢甲學生及逛逢甲夜市民眾朝聖的熱門店家，店家對醫護人員與加入發售口罩的藥師，為表達感謝心意，以自己拿手的招由臭豆腐與麵線免費招待，為醫護人員加油。

「一心素食臭豆腐」老闆黃國良說，這次的感恩回饋活動預計持續到五月底，醫護人員、藥師只要持「疾管署工作證」或「醫事人員執業執照」，就能兌換一份臭豆腐與一碗麵線，若品項提早售完，就以現有品項為準，希望能讓辛苦的防疫前線感受到溫暖與支持。

市議員黃守達指出，疫情嚴峻讓 許多店家都受影響，連一心素食臭豆腐店也不例外，但即便如此，一心素食的老闆還是想在疫情期間盡一份心力，特地來服務處表示「想要推出醫護人員送暖活動」，希望協助宣傳讓更多需要的人知道。

疫情嚴峻之際，來自民間的能量與支持越發強大，黃守達希望市府研更適切的紓困政策，與業者站在同一陣線，同心協力度過難關。

市議員林祈烽說，一心素食臭豆腐是經營25年的老店，客人向來絡繹不絕，是逢甲屬一屬二的人氣名店，以全素料理受到客人的喜愛，這次疫情波及逢甲商圈商機，來逛商圈的人潮大減，不少店家咬牙苦撐，一心素食臭豆腐為醫護人員送暖，令人敬佩。

林祈烽鼓勵市民朋友多來這些在地店家捧場，享用美食之餘也能給店家支撐經營的動力。

黃國良強調，店裡的食材都是每天新鮮現做，辣椒也是店裡自製的好味道，用料不馬虎，一碗素食麵線糊就配上素肉絲、木耳、紅蘿蔔、金針菇、杏鮑菇等食材佐以豆皮跟榨菜，加吃一盤臭豆腐，讓客人大飽口福，這次以免費招待防疫第一線努力的醫護人員與藥師，表達他們的感謝心意。

(中時 )