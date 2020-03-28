（文曄董事長鄭文宗主持股東會。圖／文曄提供）

IC通路商文曄（3036）27日召開股東會，成為今年首家召開股東會的領頭羊，出席率達到86％，會中除宣布每股配發現金股利2.78元外，亦通過私募特別股及普通股案、以詢價圈購方式辦理現增發行普通股等重要議案，獨董丁克華補選案也獲股東會拍板過關。

會中小股東提出質疑，內容包含營收創高但獲利減少、私募及現增案稀釋股東權益等。文曄董事長鄭文宗回應，毛利下滑主因低毛利產品成長力道較高毛利者強勁，未來將持續改善產品組合，另公司因負債比偏高，才決定籌措資金，後續會努力兼顧股東收益及公司發展。

今年文曄股東會停止過戶日於1月28日截止，儘管大聯大於1月30日取得近三成股權，仍無法參與此次股東會及決議重大議案。市場解讀，今年文曄將股東會大幅提前至3月召開，即是為牽制大聯大持有其三成股權的勢力。

此次股東會通過辦理私募特別股案、辦理私募普通股案、以及採詢價圈購方式辦理現金增資發行普通股案等三項議案，先前全球二大外資權威機構ISS及GL意見迥異，27日股東會後結果出爐，全數獲86％以上的出席股東支持通過。

大聯大則表示，他們向來重視公司治理及股東權益，認為不應刻意剝奪或過度稀釋原股東相關權益，包括參加股東會及增資優先認股權等應予尊重，之後將持續關注議案對股東權益的影響及決策程序的合法性、合理性等議題。

今年不巧碰新冠病毒大流行，為防止股東會造成防疫缺口，文曄在金管會的作業指引下，規劃場地消毒、入場體溫量測、酒精手部消毒、防疫措施公告、設置股東發燒隔離區、一公尺以上的梅花座、與會者全程配戴口罩、與會人數及人流控管等措施，後續股東會步入高峰期，各家公司可望以此為依歸。

(工商 )