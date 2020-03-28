國民女團AKB48 Team TP入主「WOW狼人殺」網路節目，私底下都有好感情的他們，在狼人殺的遊戲中大開殺戒，8位團員陳詩雅、潘姿怡、張羽翎、李佳俐、林于馨、林倢、冼迪琦、劉曉晴在節目中一字排開相當亮眼。不過團員透露最怕玩狼人殺「團員走心」。

冼迪琦認為玩狼人殺沒有讓自己手才變好，邊思考邊講話「反而越講越亂」，頭要思考太多會有打結的感覺，且整個很緊繃。透露有次私下玩狼人殺，李佳俐入戲太深，讓好人陣營輸了自責而淚崩。面對調侃，李佳俐笑說：「玩任何遊戲都要認真參與其中啊，覺得玩狼人殺很燒腦」，她認為從大家行為找破綻、言語透露線索，有訓練到口才和判斷能力，笑說「團員間感情越來越好，有又愛又恨的感覺。」

團長陳詩雅認為自己邏輯算清楚，也會講話，玩狼人殺駕輕就熟，她認為潘姿怡算是蠻會玩「雖然她平常感覺笨笨，玩的時候意外邏輯清楚，可以看清局勢，不會被亂帶風向，覺得變聰明。」潘姿怡則認為林于馨很厲害「她是一個我完全摸不透的人，不論抽到好人或壞人狀態看起來都一樣」，林于馨笑說自己其實蠻害怕拿到狼人，「對自己的說謊的能力非常的沒有信心，所以都很謹慎小心，但還好有騙到大家，有次拿到狼王還拿到MVP，覺得好開心。」

相較之下，劉曉晴、林倢、張羽翎自認是狼人殺「幼幼班」，劉曉晴自虧「感覺可以得到笨蛋MVP，我都完全看不出來大家的演技，一不小心就變豬隊友」，林倢分享自己很怕拿到預言家，會因為太緊張，無法完整表達訊息。年紀最小的張羽翎笑說「應該自己的大腦還沒完全開發長好，很容易沒頭緒講不出一個所以來，希望早日開竅」。所屬經紀公司好言娛樂表示將與WeMedia合作不定期推出網路節目。

國民女團AKB48 Team TP玩狼人殺，第一排左起為張羽翎、陳詩雅、潘姿怡，第二排左起蔡亞恩、劉曉晴、林于馨、林倢、冼迪琦、李佳俐、周佳郁。（WeMedia提供）

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