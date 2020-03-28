台大昨日深夜在臉書發文，指出衛福部疾管署不允許中研院揭露確診病例，台大學生會今(28)日發布聲明表示，不同於許多學校防疫會議納入學生，掌握相關訊息，也提供意見協助完善防疫措施，台大學生代表多次表達，希望納入學生代表於每周防疫會議後，仍不得其門而入，盼校方能防疫決策過程納入學生意見。

台大學生會表示，台大自寒假以來的防疫相關措施，學生會皆站在非常時期盡力協助防疫的角度，協助完備防疫措施與提出建設性意見，也與校方達成保持密切聯繫的共識。

台大學生會提到，在此過程中，校方不論是校園邊界管制政策、學生社團活動管制政策，學生會皆盡力溝通與折衝，然而校方卻持續對學生活動採取強硬禁止之措施，未完善相關溝通輔導與緩衝；但對邊界管制卻又僅做宣傳而遲未落實。

台大學生會指出，校方禁止學生活動，默許鮮奶大賣，淪為公關防疫，校方面對防疫政策的討論，不應只將防疫當成政策粗糙的藉口，急於回擊卻拒絕溝通，將精力放在反省與調整，才真正有益於校園安全與教職員生的健康。

台大學生會認為，不同於許多學校的防疫會議納入學生，掌握相關訊息，也提供意見協助完善防疫措施，台大的學生代表多次表達希望納入學生代表於每周防疫會議後，仍不得其門而入，少部分人士更因不理解學生代表積極傳達與溝通的重要性，率爾表示學生參與會議「不必要」，本會深表不以為然，特此說明。未來本會仍將視疫情，隨時就本校防疫措施與校方溝通，以確保台大校園安全並保障學生權益不會在校方以疫謀權之下消逝。

台大學生會呼籲台大校方：

1.防疫政策應在決策的過程就納入學生，而非多次引起學生困擾或反彈後再收集學生意見亡羊補牢。

2.針對校內不同性質人士與活動之管制應平等對待，否則僅極度限縮學生活動，無益減低風險，僅是促進學生活動的地下化。

3.管制學生活動時應同時完備相關配套措施與補償，避免於事後再強調表示會從寬處理，同時應盡力給予緩衝與宣導期間，而非宣布後立刻執行。

(旺報 )