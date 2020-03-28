納稅義務人、配偶或受扶養親屬，只要符合聘僱外籍看護或在家自行照顧符合聘僱外籍看護資格、使用長照服務或入住住宿式服務機構全年達90日等條件，且未被排富標準排除，今年在報稅時繳交相關文件證明，就可減除12萬元稅金，減輕長照家庭繳稅負擔。

台中市衛生局提醒，民眾申報長照扣除額，應於5月報稅時備妥聘僱外籍看護聘僱許可函影本；在家自行照顧者，如為重度或極重度身障，應檢附身心障礙證明或手冊影本，或經醫療機構評估後取得的病症暨失能診斷證明書影本；長照服務使用者應準備使用服務的繳費收據影本；入住住宿式服務機構者則應有入住累計達90日的繳費收據影本等相關證明文件。

衛生局長曾梓展表示，開立病症暨失能診斷證明書需有一定觀察期間，有需求的民眾請盡早至勞動部公告的指定醫院進行評估，以免影響報稅權益。若稅務問題撥打國稅局電話0800–000–321或長期照顧諮詢專線1966，或台中市政府長期照顧管理中心網站（https：／／bit·ly／3brk8Ef）查詢。

(中時 )