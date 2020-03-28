因應新冠肺炎防疫需求，衛生福利部2月27日發布，醫事人員及社工人員限制出國禁令，但任職診所者不在此限，因此也未列入補償對象。立法院法制局研究報告指出，任職診所者亦屬於醫療院所性質，其同樣因配合政府政策或防疫需要，取消出國所衍生的預繳報名費、旅費等相關損失，應一體適用，不應被排除在外，以符合平等原則。

衛福部2月27日宣布，於醫院服務醫事人員及社工人員，除特殊情形外，禁止前往（含轉機）第三級旅遊警告地區，第一級、第二級旅遊警示報准後使得前往，2月23日起至6月30日實施，並得視疫情狀況縮短或延長之，任職診所者不在此限。

立法院法制局針對「醫事人員限制出國之損失補償問題研析」，研究報告指出，對於醫事人員取消出國之損失補償規定，目前尚乏明文；衛福部稱會有補償措施，但執行方式與執行要點都尚未出爐，應該要盡快提出，才能讓醫事人員安心。

該報告也提到，衛福部限制出國禁令雖不含診所任職者，但診所仍屬於醫療院所性質，其同樣因配合政府政策或防疫需要，取消出國所衍生的預繳報名費、旅費等相關損失，卻不適用補償規定，有差別待遇之慮。

該報告建議，所有醫事人員及社工人員限制出國之損失補償規定，應一體適用，不應因係任職於醫院抑或診所之不同而有差別待遇，以符合平等原則。

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