因應新冠肺炎肆虐全球，各國陸續傳出有官員確診案例，立法院祕書長林志嘉日前報告提及，若有2位立委確診，會做線上會議或停會準備，但現在還沒到那步。民進黨團書記長鍾佳濱今表示，先看防堵成效，再來談是否要提升防疫措施比較恰當；國民黨團總召林為洲認為，1個立委確診，就應該停會或開視訊會議；2個立委確診就停會，提醒視訊會議表決恐觸及法律效力問題。

為避免群聚感染風險，立法院祕書長林志嘉日前宣布，若2位立委確診，會做線上會議或停會準備，而31日程序委員會將試辦視訊會議。立法院昨也頒佈會議室人員進出人數限制，自3月30日起，各委員會會議室以發放號碼牌進行人數管理。

民進黨團書記長鍾佳濱受訪表示，現在應該是要避免確診或潛在風險的人進到立法院，並針對會議室進行人數管制，先看防堵成效，再來談是否要提升防疫措施比較恰當。

鍾佳濱說，現階段應該把會議室管制人數確實落實，如果連委員會人數管制都搞不訂，如何相信秘書處有能耐可以做好線上會議、線上表決；況且秘書處尚未訂出停會及線上開會辦法，現在要談如何執行還太早，等相關辦法提出後再來討論比較實際。

「料敵從寬，防疫從嚴」，國民黨團總召林為洲說，在立法院工作人數達2千人，加上部會官員、各國外賓拜訪，每天進出人次直逼9千人次，支持立法院提高防疫等級，但他認為應採更嚴格標準，「1個立委確診，就應該停會或開視訊會議；2個立委確診就停會」。

林為洲說，透過視訊會議質詢官員沒問題，但若涉及投票表決，就牽涉法律效力問題，比如網路斷線或畫面延誤，不僅投票前人數認定難認定，也可能導致無法表達意見，這個時候要趕快補打電話回報嗎？

林為洲建議，也許可以變成每週開1次實體院會，處理需要表決的討論事項，就比較不會有爭議，他也提醒，立法院長若召集緊急朝野協商共商應變措施，要注意適法性問題，也就是臨時解決方案若超出議事規則，需先完備立法程序。

(中時 )