海基會日前宣布，第三批武漢滯留台人包機預定由華航執行上海飛桃園的航班，遭質疑班機為何不直飛武漢，而是讓台人跑到上海搭機，增加感染新冠肺炎風險。對此，民進黨立委王定宇今在臉書表示，台灣沒放棄武漢包機撤僑，只是因應湖北將解除封城，提供多一個滯留台人回台方式，痛批大陸政治操作說謊的專業能力，比防疫做是高明太多了。

針對滯留武漢台人返台措施，政府堅持不取消註記、須搭乘包機，王定宇說，連大陸北京都禁止進入的重疫區，台灣也列為一級疫區，不是不能回台，而是檢疫、防疫必須要求。

大陸國台辦日前批評台灣阻饒武漢包機，王定宇反駁，台灣只有一個要求，防疫不能折扣，登機前的檢疫、登基後的防疫、抵台後在檢疫、集中隔離，這是保護飛機同乘人員安全，更是保護台灣防疫網必要的工作，反觀去哪裡接人、用哪加班機，甚至臨時增加名單，大陸政治考慮比較多。

對於質疑要讓滯留湖北台人去上海搭指定班機，不讓他們搭包機直接從武漢為台，王定宇說，這是非常惡意的謊言，台灣一直在溝通第三批武漢包機，連搭乘名單都已經在溝通中，比照第二次防疫模式，因大陸宣布湖北解封，很多人要求讓滯留武漢台人從其他機場回台，因此台灣政府增加一個選擇給滯留湖北的台人，搭乘指定定期航班，並派專業人士隨機進行防疫。

王定宇強調，台灣沒有放棄武漢包機接回滯留台人，只是因應湖北解封，提供多一個反台的方式，結果大陸國台辦反過來說台灣讓台胞去上海搭機，是找台胞麻煩，還發動勸阻，只能說大陸政治操作說謊的專業能力，比防疫做是高明。

綠委許智傑也說，第三波上海回台類包機，440個名額，3小時就爆滿，接下來持續溝通下一波，希望盡快讓滯留台人回來，不必理會大陸國台辦的煽動或背葛。

(中時 )