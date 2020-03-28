《一字千金 鬥字英雄會》日前邀請到導演瞿友寧、《鹿鼎記》（2014）編劇劉殿潤、《住左邊住右邊》編劇謝育秀、新生代導演蘇文聖、《停車格》導演李兆文、《愛情教會我的事》編劇劉存菡、前臺灣崑劇團執行長王顗瑞、劇場創作者王靖惇比拼中文書寫能力，

四位編劇在首輪「拆字接龍」使出渾身解數，全力應戰，共寫出27字；但是，到了瞿友寧、謝育秀、蘇文聖、王靖惇這組，鮮少提筆寫字的謝育秀，直到最後2秒鐘才想起來要寫的字，卻來不及寫，被曾國城笑虧：「你這樣子讓瞿友寧贏得莫名其妙的！」謝育秀竟神回：「那我可以回家接小孩了！」謝育秀說，大家現在鍵盤打字多，鮮少動筆寫字，編劇也不例外，「這個節目滿好的，教我們怎麼重新學習寫字這件事！」

瞿友寧在第二關「成語對對碰」總是老神在在，四題都花不到一半的時間都作答完成，與蘇文聖的仔細推敲到最後十秒才完成作答，形成強烈對比。蘇文聖錄完，在臉書上大吐：「難死了啦！」瞿友寧則說：「我太輕敵！當初看節目覺得好好玩，好像…自己都會，又可以拿大獎，等到站上擂台，配合著那個音樂，不時又瞄到曾國城在偷笑，整個心就虛了！哈哈哈！」

(中時 )