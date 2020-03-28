今晚《鏡子》公視播大結局，主演楊謹華從拍攝到播映後，對所飾演的記者「高明」追求真相的正義感表示感謝，「謝謝你讓我可以大無畏地勇往直前，更謝謝你的溫暖，帶給我更多細微的感受，感受這個世界也曾給予我的溫暖。」

有場戲碼，楊謹華闖警局想向楊大正探聽駁火案真相，卻被對方怒回：「你們怎麼會叫他做這麼危險的事啊！」楊大正吼聲震撼全辦公室，令楊謹華讚楊大正：「他氣場很強，我自己被他帶動。」楊大正表示，因為深陷好友出事情緒中，加上楊謹華強大氣場，其實拍攝過程NG好多次，也頻吃螺絲，還說跟楊謹華對戲：「感覺好像被打假的！」

總導演鄭文堂回顧拍攝過程，演員與工作團隊討論劇情時常說「當記者好難喔」、「這行業考驗也太大了吧！」他形容說：「我個人很喜歡拍片的這一刻，在現場感受一種將心比心的嘆息！」曾任記者的編劇鄭心媚則表示，我們能享受開放資訊、自由安居的空氣，「是有一群新聞記者在爲大家努力，那些始終沒有忘記自己初衷的人，多麼艱辛努力，值得我們理解與敬佩。」

姚淳耀對新聞行業感到尊敬並說：「感謝侯哥帶我看見他的世界，他卑微卻成為照亮黑暗角落的光，讓我深刻體會在迷亂的時代，記者的價值。」林柏宏則表示：「我體會媒體必須善用自己的力量，而觀眾也必須慎選媒體。觀眾與媒體，相互篩選共同成長，才能帶著社會持續進步。」

(中時 )