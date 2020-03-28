「國標女王」劉真22日病逝台北榮總，追思靈堂設在台北龍巖會館，佩甄28日下午前往追思靈堂致哀，步出會館時被追問辛龍狀況，佩甄說：「他現在還是很難過，很多安慰的話他可能也聽不進去，他也不希望我們講太多大道理，就讓他好好的把悲傷及難過情緒發洩完。」

Y頭今到靈堂致哀。（粘耿豪攝）

回憶之前與劉真一起工作，佩甄說：「我們都是一起上節目遇到，她人很好、永遠都非常客氣，她是每個女生心目中很完美的女人，我覺得老天爺太不公平了，真的很不公平，把這麼完美的人帶走，希望她在天上一切都很好，也祝福他們全家人，接下來一切平安。」

(中時 )