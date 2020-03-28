受到新冠肺炎影響，許多藝人近期工作量大為減少；女星Angelababy近日復工，美美的搭保母車現身。不過眼尖粉絲卻發現，她竟將口罩掛在手上而不是戴在臉上，引發網友砲轟。

Angelababy口罩掛在手指上，慘遭網友砲轟。（合成圖／微博）

綜合陸媒報導，近期許多藝人都因待在家中而發胖不少，如范冰冰、易烊千璽具傳都已經胖了5公斤。Angelababy於26日復工，看起來連1公克都沒胖，狀態超好。

Angelababy走下保母車，發現記者鏡頭時，一個轉身讓長長秀髮飄在空中，簡直就像在拍洗髮精廣告一樣！不過許多網友見到她將口罩掛在手指上，怒轟她不把新冠肺炎看在眼裡，防疫做得一點都不到位。

知情人士解釋後，Angelababy隔天乖乖戴口罩走下保母車。（合成圖／微博）

有知情人士解釋，Angelababy原本有戴好戴滿，但為了要過安檢、做臉部識別，才會將口罩脫下來，但還是一直乖乖的拿在手中；有粉絲表示，Angelababy明明有戴口罩還要被攻擊，非常心疼她。Angelababy自己雖然沒有多做解釋，但之後再搭保母車時，都有先戴好口罩再下車。

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(中時電子報)