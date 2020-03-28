有鑑於性別平權觀念漸受重視，且性騷擾對象非僅限異性，同性間猥褻亦時有所聞，立法院民眾黨團日前提出「社會秩序維護法第83條條文修正草案」，把猥褻同性者一併納入裁處範疇，除原處6000元以下罰鍰，增訂若3個月內再犯，加重一倍罰則，並應接受6小時性別平權教育課程。

根據社會秩序維護法第83條規定，性騷擾行為包括故意窺視他人臥室、浴室、廁所、更衣室，足以妨害其隱私者；於公共場所或公眾得出入場所，任意裸體或放蕩姿態，有危害善良風俗，不聽勸阻者；以猥褻言語、舉動或其他方法調戲異性者。民眾黨團認為該法猥褻對象僅限「異性」，未把同性納入規範，因此提案修法。

民眾黨團提案說明指出，性騷擾事件已經不局限於異性，同性間性騷擾事件頻傳，現行社會秩序維護法第38條僅裁處猥褻異性者，適用範圍未完備，本條文目的應裁處行為，而非特定對象，同性間猥褻行為亦有違反倫常之餘，故將對象從異性改為他人。

該草案除將裁罰對象從異性改為他人，同時增列加重罰則，若3個月內再犯者，罰鍰加重一倍外，並應接受6小時性平教育課程，實施辦法由主管機關訂定，該草案已交付委員會待審查。

(中時 )