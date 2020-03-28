警友會熱心購置「紫外線燈管」裝設於派出所辦公廳舍。（台中市警二分局提供／張妍溱台中傳真）

對抗新冠肺炎病毒，警方如臨大敵，除了防疫專車、臨時偵訊處等，連「紫外線燈管」也請出，裝設於派出所辦公廳舍及公文消毒櫃內，員警笑稱：「有金鐘罩護體！」，讓出勤任務員警返隊後可以達到滅菌效果，保存警力。

警方指出，疫情持續升溫，各地警察機關嚴陣以待，配合政府的防疫工作，面對嚴峻的疫情，警友會為警方堅強後盾，熱心購置「紫外線燈管」裝設於派出所辦公廳舍及公文消毒櫃內，鼓勵警察同仁致力於防疫時，亦能無後顧之憂地安心執勤。

台中市警二分局文正派出所近日積極協調，轄內大型娛樂場所配合政府政策暫時停止營業，以避免群聚感染情事發生，陸續獲得各家業者善意的回應；文正警友站站長楊文志慷慨解囊，在文正派出所1至3樓裝置20盞紫外線殺菌燈，並不定時開啟，為辦公環境消毒殺菌，提供員警安心的辦公環境

另外，考量內勤同仁異地辦公需求，台中市警二分局將贊助的紫外線燈管及已淘汰尚未報廢的槍櫃，以最經濟實惠的方式，自製公文消毒櫃，分別放置於分局及育才派出所，律定在送出及接收公文前，須將公文先放入櫃內消毒，徹底消毒。

(中時 )