台灣大學昨深夜發文指出，台大與中研院往來密切，中研院出現確診病例後，校方即與中研院達成防疫資訊透明的共識，但當校方希望索取確診者足跡時，卻被告知疾管署不允許中研院揭露。指揮中心對此表示，未來將訂定資訊揭露處理原則因應。

中研院群聚案起源於案160（老師）赴美染疫後，返台參加會議，再傳給案124、案168、案169及案186，造成群聚。台大因兩方往來密切，向中研院索取確診者足跡，卻遭到拒絕，擔憂成為防疫破口。

指揮中心專家諮詢小組召集人張上淳表示，中研院有些單位就在台大校園內，兩地來往密切，但窗口在上沒有對接清楚，這是溝通和認知上有落差，希望仍能把校園防疫做足，保護台大3萬多師生的安全。

指揮中心發言人莊人祥表示，病例足跡本來就是不能提供，中研院跟疾管署要疫調資料，但疫調資料是法律文件，不能給，如果中研院自行去問員工，員工願意透露足跡，就可以公布。

指揮官陳時中則說，前疾管局副局長施文儀過去也說指揮中心刻花，現在公布的範圍變大，揭露資訊的程度，只要不牽涉個資、不影響基本的權益都不反對，不管是個案或是機關能夠掌握的訊息，都需要訂定自主處理的原則，以合作代替對抗。

(中時 )