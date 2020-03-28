英國首相強森確診震驚全球，美國總統川普在28日的白宮疫情記者會上表示，他已與強森通話，而強森也在通話中開口向川普說「我們需要呼吸器」，而川普也在同日宣布動用「國防生產法」，將在100天內製造10萬台呼吸器，並可支援可出口給還說英國、德國、西班牙及義大利等其他飽受病毒肆虐的歐洲國家。

據英媒《天空新聞》報導指出，強森在推特上表示，自己有輕度新冠病毒症狀，經檢測後呈陽性，目前已自我隔離但仍繼續領導政府團隊對抗疫情。之後，唐寧街發言人也表示，強森已與川普通話，兩國領袖承諾將合力對抗這場大流行，川普也期盼強森能早日康復。

而據《衛報》報導，川普在白宮疫情記者會上也提到與強森通話一事，並稱強森在對話中強調「我們需要呼吸器」。川普也宣布動用「國防生產法」（Defense Production Act）要求通用汽車公司（GM）製造呼吸器，先前也在推特上向通用汽車大聲喊話，要在俄亥俄州所愚蠢拋下的洛茲敦（Lordstown）廠或其他廠房，然後開始製造呼吸器，「馬上弄！福特（Ford）也是，給我動起來做呼吸器，快！」

General Motors MUST immediately open their stupidly abandoned Lordstown plant in Ohio, or some other plant, and START MAKING VENTILATORS, NOW!!!!!! FORD, GET GOING ON VENTILATORS, FAST!!!!!! @GeneralMotors @Ford — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) March 27, 2020

雖然川普希望在100天內製造10萬台呼吸器，除了給美國防疫前線外，也可支援其他歐洲盟友。而通用汽車在聲明中表示，供應商日夜趕工，以符合這波迫切性需求，預計下月產1萬台以上。

(中時電子報)