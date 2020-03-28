電競暨板卡廠微星科技（2377）董、總於27日法說會中，釋出對2020年營運的樂觀展望，雖預期第一季營收、獲利皆因受新冠肺炎疫災拖累年減，惟因受惠疫情帶來的宅經濟、遠端辦公／教學需求，與自第二季起CPU、GPU接連新平台上市，將帶動其主板、顯卡及筆電、電競相關等新品推出，微星估全年營收將續增。

儘管今年以來新肺疫災從中國一路延燒至歐美，衝擊短期需求及供應鏈產出，微星總經理江勝昌表示，其中國深圳及昆山兩大生產地在人力已備齊下，稼動率已回復至季節性產能水準，雖仍有部分供應鏈與物流有挑戰，但因先前備貨料尚足以供產至4月底後，因此加速補足在板卡、筆電及顯示器等產品之庫存水位為目前努力方向。

董事長徐祥預期第一季在3月出貨回穩下，單月營收就將回升達逾90億元、拉抬單季營收站穩270億元以上，目標將季營收及稅前淨利的年減率壓在10％以內。

自4月起，包括AMD、Intel第十代平台與NVIDIA Super系列顯卡都將在第二季底前推出，微星板卡新品亦已加速生產出貨，另創作者系列除了筆電新品，在桌機、顯示器等也將擴增更多產品線，加上下半年還有跨世代的GPU平台重點新品上市，更將進一步刺激電競需求、為微星營運帶來利多。徐祥樂估其整體毛利率及獲利能力都將較去年表現樂觀。

為持盈保泰、以因應疫情變化和營運需求，徐祥透露今年的股息政策將低於往年達7～8成配發率的水準，初步規畫將配息每股4.2元現金股利，以其去年度每股盈餘6.61元估算，配息率約63.5％。該案將於4月底提請董事會討論。

江勝昌也坦言，目前疫情及恐慌指數高升的歐美市場，短期內雖因遠端辦公／教學需求的急增，帶動微星在線上銷售力道大大提升，筆電尤創作者系列產品熱銷、現貨庫存水位極低，但後續各國封城鎖國帶來的影響、市場需求面的變化，與匯率的大幅波動，都將受疫情發展帶來高度不確定性。

他強調，微星以員工健康為重、公司財務穩健為主，將持續關注疫情、市況及客戶需求變化，並以不躁進且嚴控費用成本的步調渡過疫期、待市場回穩。

(工商 )