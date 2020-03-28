中天綜合台明起全台首播超夯韓綜《大逃出》，該節目集結韓國知名主持人姜虎東、天團Super Junior成員神童、偶像男團Block B成員P.O、歌手金鍾旼、格鬥選手金東炫、演員柳炳宰等人，齊心破解線索、抓出蛛絲馬跡，協力「逃出」各種恐怖、詭譎、驚悚的暗黑密室！

《大逃出》在韓國被冠上「電視台有史以來最高製作費」的節目，眾人在某集被帶到一間廢棄的醫院，裡面竟然還出現滿滿的喪屍，喪屍們表情猙獰、四肢抽動，嚇得藝人們一個個驚聲尖叫、連滾帶爬的四散落跑。

歌手金鍾旼（左起）、韓國知名主持人姜虎東、男團Block-B成員P.O一起參與《大逃出》節目。（中天綜合台提供）

六個性格迥異的大男人被一起關在密閉空間裡，真實性格也被迫展露無遺，其中神童則是眾人眼裡的「Ace」級金腦袋，不但在節目中屢屢展現超高IQ與超強邏輯力，而且一次又一次地帶領兄弟們成功逃出密室。

SJ神童在《大逃出》中展現「ACE級」腦袋，高IQ的他經常破解各種難題。（中天綜合台提供）

出道15年的神童近來積極瘦身，狠甩30公斤肥肉，還在IG上PO出錐子臉的清瘦照片，瞬間變身花美男代表，不僅讓粉絲驚呼「哇太勵志了！」連神童本人也俏皮地發文寫下：「我減肥成功了！免疫力也變好了！變得非常健康！但是……真正很可怕的是……這張照片裡的人，真的是我嗎？」難道是瘦到連自己都認不得？真是太可愛了！節目精彩內容，明（29）日起請鎖定每周日晚間8點中天綜合台36頻道播出。

神童在IG發布瘦身前後對比照，笑稱自己都認不得！（截自神童IG）

(中時 )