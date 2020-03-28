隊員們回憶起床上的日子，直指「海巡麵」才是最對味的。（第一（基隆）海巡隊提供／吳康瑋基隆傳真）

守護台灣海域28年的海巡署基隆海巡隊巡防艦「巡護6號」即將除役，曾與它衝鋒陷陣的海巡署艦隊分署副分署長陳泗川27日特地參與該艦最後一次的巡弋，與昔日的同僚一起回憶過往，共享著特有的「海巡麵」，一起回味曾在船上的歲月痕跡。

「巡護6號」在28年來持續守護漁民的護漁任務、搶救危急民眾及查緝走私，可以說是漁民的守護神，海巡指出，船身是在1992年由豐國造船廠建造，船齡28年、船長約38米、總噸位達228噸、耐浪性8級、巡航速率15節、續航力2000浬，該艦的生涯主要擔服北方三島護漁勤務，另配合各海域任務需要，也會支援台日海域、西北海域及烏坵海域護漁勤務。

海巡署艦隊分署指出，陳泗川在2011年間擔任基隆海巡隊長的期間，外籍漁船越界至北方三島捕魚十分猖獗，「巡護六號」一去就是3天2夜，肩負起很吃重的護漁勤務，對保護在東北角、北方三島作業的漁民，貢獻卓著。

陳泗川表示，巡護六號所有的老戰友都是在地基隆人，更都為維護北方海域治安任勞任怨，他指出，當時即便有臨時任務，或延長勤務，他們也從不抱怨的默默守護北方的藍色國土。

海巡署艦隊分署指出，船上常吃的「海巡麵」，其實最早稱為「保七麵」，源自過去老水警的稱呼，並且因為台灣周邊海域的海象常常很惡劣，所以用最簡單易煮的湯麵為基底，加上冰箱內冷藏食材，如蔬菜、蛋花、鯖魚罐頭、魚丸及餃子等拌煮而成，不僅快速方便，又能填飽肚子、維持體力，有隊員回憶指出，在海上吃到的那一碗海巡麵，是最簡單的幸福。

(中時 )