外交部長吳釗燮推文歡迎遭大陸驅逐的美國媒體來台駐點。（取自外交部推特）

美中對槓燒到媒體機構！中國大陸外交部18日下令驅逐《紐約時報》、《華爾街日報》與《華盛頓郵報》部分駐陸記者，並限10天內繳回記者證，我外交部長吳釗燮今天推文歡迎上述媒體朋友來台灣駐點，「你們可以看見人民將張開雙臂、以真誠笑容歡迎你們。」

美國國務院今年2月將新華社、中國國際廣播電台、中國環球電視網、《中國日報》、以及《人民日報》海外版等5家媒體指定為「外國使團」。美國務卿蓬佩奧2日又宣布限制這5家媒體駐美分社人員上限，北京將此解讀為「變相驅逐」。

大陸外交部18日則在要求《紐約時報》、《華爾街日報》、《華盛頓郵報》3報年底前記者證到期的美籍記者於10日內交還記者證；大陸外交部昨天並約見三家媒體機構駐北京代表，並強調解鈴還須繫鈴人，「如果3家媒體有怨氣，應該去找美國政府發洩。」

吳釗燮今天推特表示：「當紐約時報、華爾街日報、華盛頓郵報的媒體朋友在中國面臨日益增高的敵意時，我歡迎你們來台灣駐點。沒錯！在這個自由民主燈塔的國度，你們可以看見人民將張開雙臂、以真誠笑容歡迎你們。」

(中時 )