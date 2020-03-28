台南市北區一處民宅28日傳出一起殺人未遂案，洪姓男子不滿陳姓前妻屢次提分手，中午12時45分前往陳女家中談判不成，竟持屋內水果刀向女方砍殺，陳女左臉與左手臂各種一刀，路人聽聞屋內有喊叫聲報警，警方到場將女子送醫，依照殺人未遂與傷害將洪男移送台南地檢署偵辦。

42歲洪男擔任看護工，1年多前與陳姓女子（41歲）離婚，兩人並無生子，離婚後仍藕斷絲連未分手，陳女近日想與前夫關係切割，重提分手，洪男不情願，28日中午前往女方家中談判。

陳女堅持不願在一起讓洪男越講越光火，拿起屋內的水果刀就向前妻揮舞，陳女左臉頰與左手臂皆被畫傷，幸好傷勢不嚴重，但屋內喊叫聲已引起路人緊張報警。

警方到場見客廳現場一片狼藉，陳女身上有傷痕並流血，先將她送醫急救，砍殺前妻的洪男則未逃跑，待在現場任由警方逮捕，治療中的女方決定提告，警方依照殺人未遂罪與傷害罪嫌，將洪男移送台南地檢署偵辦。

(中時 )