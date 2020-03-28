國道4號豐潭段1號隧道西行線爆破貫通，交通部長林佳龍撿拾貫通石。（王文吉攝）

國道4號豐潭段最長的1號隧道西行線28日貫通，交通部長林佳龍出席見證並視察「朴口遺址」搶救成果。他表示，台中的史前文化過去比較無法解釋，「朴口遺址」拼接遺失的歷史片段，讓子子孫孫知道台中是祖先留下的寶地，我們有責任繼續建設，讓台中更加宜居。

「5、4、3、2、1」一聲轟然巨響，1號隧道西行線壁面應聲炸穿，上半斷面貫通後，施工團隊將陸續進行隧道台階降挖、仰拱開挖、襯砌以及後續機電、交控設施設置等工作。至於東行線將在年底前打通，全線2022年底完工，未來國4從大山城銜接台74線可省20分鐘路程。

回顧國道4號豐潭段開工不久，即於1號隧道西洞口發現距今約4000年前的「朴口遺址」，考古團隊立即進駐搶救，採分區挖掘營埔及牛罵頭文化層，以利隧道開挖進洞，前後歷時870天。林佳龍對施工單位與考古團隊在工程進度與文化資產保護之間創造雙贏，表示嘉勉。

林佳龍表示，「朴口遺址」考古挖掘地下深達9米，拼接台中3、4000年前的史前文化，讓遺失的歷史重見天日；該工程創先採用隧道全周式防水層設計，不僅兼顧生態，也讓工程更安全、更順利推進，可為台灣公共工程典範。

林佳龍也說，1號隧道東行線預計年底貫通，大台中環狀高快速路網2022年底可望完工，這是縣市合併之後，大台中發展非常重要的里程碑。特別感謝工程團隊克服萬難，如期如質完成，提供大台中民眾安全舒適的高快速公路。

(中時 )