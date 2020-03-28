行政院長蘇貞昌28日視察台灣菸酒公司台中酒廠。蘇揆強調，藉由這次防疫，國內研究或重新找回許多技術，也體會到我國要留住本錢、技術、相關作業及產線產能，才不會將來什麼都沒有。另外，農委會與台灣菸酒公司合作糙米產製酒精，將於4月起投料生產，預計每月可供應包裝400萬瓶300毫升75％防疫清潔用酒精。

蘇貞昌表示，此次疫情發展，讓大家膽顫心驚，但全世界卻看到台灣隊如此努力，國人對於政府充分信任，立法院也以快速效率通過特別條例及特別預算。政府為國人防堵疫情，不僅守住第一線，在社區防堵、減災，且生活也要照顧好，因此，各方面物資供應不可少。

蘇貞昌強調，藉由這次防疫，國內研究或重新找回許多技術，也體會到我國要留住本錢、技術、相關作業及產線產能，才不會將來什麼都沒有。目前國外有些先進國家，迄今口罩一片難求或價格高昂，但台灣除口罩外，政府也為國人備妥酒精及其他防疫物資。

台灣菸酒公司簡報時指出，今年2月9日起，該公司全力配合75％防疫清潔用酒精生產，目前600毫升包裝75％酒精，由台中、宜蘭及屏東酒廠生產。至於供應通路，包括健保藥局、四大超商、全聯、美廉社、連鎖超市及量販店等全台2.1萬多家據點，截至3月26日止，已供應市場各類酒精產品817萬瓶。 行政院農委會主委陳吉仲說，公糧庫存90萬公噸，可供應國內九個月消費量，4月底即將陸續收穫新期稻米，全年公糧收購量約30萬至40萬公噸，國內稻米供應無虞。配合防疫需求，首批提撥2.5萬公噸公糧糙米，投入產製防疫用酒精，未來將視疫情需要，隨時增加供應量。

農委會與台灣菸酒公司合作，以優惠價格供應首批公糧糙米產製酒精，將於4月起投料生產，預計每月可供應包裝400萬瓶300毫升75％防疫清潔用酒精。

蘇揆28日聽取簡報後，也到酒廠發酵室、蒸餾室及包裝工廠參觀，了解防疫酒精的生產製程，當場感謝財政部台酒公司及農委會，提供物資及生產防疫酒精，供應國人。

在參觀過程中，蘇揆也詢問酒廠歷史、創新改革，及目前產量，並在包裝產線前，為同仁加油打氣及合影。

(工商 )