為鞭策國民黨立委問政表現，兼任黨主席的藍委江啟臣建議制定考核評鑑辦法，目前先請組發會、考紀單位研擬草案，留待改革委員會討論。黨內人士坦言，過去考核機制流於形式不具威脅性；黨內幹部認為，可靠民調滿意度來補強；不具名藍委說，每個會期可由黨代表或中央委員投票評斷委員表現，並公布結果達到激勵效果。

黨內人士坦言，黨中央過去委由地方黨部，每3個月考核不分區立委表現，包含出缺席狀況、地方服務等項目，但大都流於形式、行禮如儀，較不具威脅性，未來機制公平公正公開，大家就無法可說，且要公布結果，供藍營支持者參考。他強調，黨的制度不是為了修理特定人士，而是鞭策大家向上提升。

談及考核評鑑機制，黨內幹部表示，出席率、質詢、提案、刪減預算等量化數據，都是最基本的指標，他認為可靠民調滿意度來補強，通常立委的滿意度都高於不滿意度，除非做得極差，才會出現不滿意度高於滿意度；另要成立考評委員會，邀請外部公正人士來審核，包含專家學者、公督盟、口袋國會等團體。

這位人士指出，不分區立委因沒有選區壓力，大都只顧特定族群，易流於狹隘，假使被貼上負面標籤，就難以發揮不分區立委的功能；上屆不分區曾訂定「2年後備戰縣市長」，但因沒有明文規定，因此建議不分區立委原則當2年，若配合黨的運作、表現優越得延長至4年，「到時候每個人就會很認真，且乖得不得了」。

這位人士說，有些人一旦成為砲火焦點，會選擇靜默一陣子，但吳斯懷稍微欠缺對外界觀感的敏感度，在考核評鑑制度未出爐前，也不太可能由其他黨籍立委替其言論把關，「幫他擦屁股，過濾4年，自己要知道問題所在，若不知道又再犯，黨紀是最後手段」。

文傳會主委王育敏表示，考紀會若受理黨員檢舉，就會介入調查，最嚴重就是撤銷黨籍，對不分區立委而言，一旦開除黨籍其資格就瞬間消失，「目前為止，還沒走到那一步」，先靠溝通，期待各個立委表現蒸蒸日上。

不具名藍委說，過去藍委甲動未到被開罰時，到最後以打折優惠價繳交罰款層出不窮，這次要建立考核評鑑制度，就要公平公正公開；而考核機制是要考核對國民黨的忠誠度，不是挾怨報復任何人。

他認為，若立委言行非攻擊國民黨，但牽涉爭議，應回歸黨團大會處理；每個會期結束，可交由黨代表或中央委員投票評斷委員表現，並公布各委員的得票數，達到提醒激勵效果。

(中時 )