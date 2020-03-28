「國標女王」劉真22日病逝台北榮總，追思靈堂設在台北龍巖會館，庹宗康、陳漢典和許效舜28日下午2點20分後先後進入會館。庹宗康約莫一小時後步出會館，他不捨辛龍心碎愛妻離世：「十幾年快二十年的朋友了，就是先安慰他，要他放鬆一點，他真的很難過很難過，我們也只能站在朋友立場盡量幫忙，剛跟他聊一聊以前的事情、心裡面想的事情，我勸他不要給自己太大壓力，他真的給自己太大壓力，很大很大的壓力，他覺得自己沒做好所有的事情，我覺得他不應該這樣想，站在好朋友立場，希望他能夠不要一直往這個方面去想，他現在情緒比較低落，我們只能盡量幫助他。」

許效舜與辛龍交情不錯，受訪時眼眶泛淚、語帶哽咽：「他真的是痛、大痛！我跟他的私交非常細膩，是會半夜打電話的那種兄弟，其實前幾個禮拜我們通了很多次電話，但剛剛聽他講話，一直覺得他打不開這個結，我一直跟他說不可以有這種錯誤的想法，不能有錯誤的思維出現，我會繼續給他加油，也希望大家給他最大的祝福。」

(中時 )