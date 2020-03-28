許光漢在《想見你》劇中減齡11歲，完美詮釋稚氣暖男「李子維」，自然不做作的演技讓人難以相信他即將邁入30歲，許光漢表示：「對演員來說『觀察』很重要，在《想見你》拍攝期間為了觀察高中生的談吐、嬉鬧狀態，我總是在許多高中門口前徘徊，也嘗試找回高中記憶。」他表示演員也會有職業病，「總是習慣以第三者角度觀察生活周遭的人事物，反而忽略自己的真實感受、忽略體驗自己當下的情緒起伏。」

其實許光漢的星路並非一路順遂，也曾度過收入不穩定到處打工，被問及那段時間是怎麼熬過來的？「全靠『衝動』，憑著自己還年輕的動力，走到現在。」由於許光漢並非表演專門科系出身，他分享轉捩點是《植劇場》，「《植劇場》除了專業表演訓練，更像智囊庫，每個人都能從中學習到很多不同的東西，真的很感謝《植劇場》教導我的一切！」許光漢熱愛自由，他說如果有天不當演員，會選擇自己開店當老闆，或是當個無拘無束的自由工作者。

許光漢唱起歌來還有低沉磁性的嗓音，「媽媽和姊姊都很愛唱歌，從小耳濡目染，讓我也漸漸愛上唱歌。」被問未來可有機會走向歌壇？他害羞地說：「我不會將自己設限，如果有機會一定會全力以赴去做，但是隔行如隔山，要先把自己的本分做好，再做其他事情。」節目內容敬請鎖定每周六日晚間10點至12點中天娛樂台39頻道播出。

(中時 )