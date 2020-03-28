英國情侶沒補償是打臉自家法律？中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中表示，該對情侶的發言「激進謠言」對台灣防疫造成妨害與人民的不信任，因此撤銷補償金領取資格。

傷害台灣形象！英情侶道歉指揮中心大刀砍償金

日前傳出一對英國情侶抱怨「台灣檢疫所像監獄」並被英國BBC報導，也引來我國民眾廣大批評，指揮官陳時中表示，雖然這對情侶之後有道歉，但激進式謠言可能造成人民對檢疫措施失去信心，進而不配合防疫工作，可能造成防疫破口，有違反「傳染病防治法」及「嚴重特殊傳染性肺炎隔離及檢疫期間防疫補償辦法」之虞，因此撤銷了補償金領取資格。

台大法律系教授李茂生今日於臉書表示，補償辦法規定只要接受隔離，而且未違反法規，或通知書上所列防疫措施者，均可向地方政府請領補償金，該對情侶並無違法事實，認為此一決斷打臉自家法律。

陳時中強調，且我方投注大量精力成立關懷服務中心、給予隔離民眾方便，避免民眾趴趴走造成破口，像這樣以謠言對防疫造成妨害的人，當然不可能發放補償金。

而網上流傳該對情侶只是「表達自己的感受」，並不是造謠，沒道理撤銷補償，指揮中心發言人莊人祥表示，如果不是謠言，像BBC這樣國際大媒體怎麼會撤銷報導？真實與否大家可以自行研判。

(中時 )