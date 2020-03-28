中央流行疫情指揮中心今日公布2名新冠肺炎本土確診個案，其中1人據傳是交通部觀光局派駐桃園國際機場的員工，觀光局今日證實此事，該員工的同事、主管皆已隔離。由於該案例找不到感染源，導致機場工作人員人心惶惶。

疫情指揮中心今日公布的案269為30多歲男子，是一名內勤人員，23日因腹瀉至診所就醫，一開始診斷為腸胃炎，次日發燒至急診就醫，診斷為流感，未快篩，並開立流感藥。後因症狀未改善，再到同家至醫院就醫，被通報採檢後，今日確診新冠肺炎。

中央流行疫情指揮中心發言人莊人祥表示，男子的活動史單純，多為職場及住家，上班部分的活動比較輕描淡寫，是否公布足跡仍須評估。

據指出，該名男子的工作內容單純，平常在機場內負責補充架上文宣、接待外賓等工作，但最近國際旅客減少，公務往來也早已喊卡，男子是在哪裡被傳染，周圍的人都想不透。

(中時 )