台中捷運綠線共有18座車站，全線車站除7座共構出入口尚進行室內裝修外，其餘皆已完備。（盧金足攝）

台中捷運綠線全長16.71公里，共有18座車站，從第一站坐到最後一站需要32分鐘，交通局表示，捷運綠線工程進度已達90.42％，全線車站除7座共構出入口尚進行室內裝修外，其餘皆已完備，由中捷公司接管，全力衝刺拚年底提前通車。

台中捷運綠線年底將通車，G8文華高中站由單一地主兼投資人開發，打造地上28層、地下6層的住商大樓，2017年7月動工，目前結構體已興建到24樓，全棟預計明年完工，成為地標建築。

該站捷運層1至4樓已撤除施工鷹架，接續將退縮圍籬，讓民眾近距離觀看車站外觀，預告市府已做好通車準備。

交通局長葉昭甫表示，台中首座土地開發共構車站G8文華高中站，日前拆下1至4樓基座層鷹架，民眾行經文心路、河南路交叉口時，可清楚見到灰綠色系花崗石材外觀，搭配精雕細緻的金屬造型立面，夜間輔以豐富變化燈光設計，預告市府已做好通車準備。

市府以三部曲的方式，將文心路還路於民，從文心路捷運施工圍籬撤除，到人本道路建構及拓寬，現在褪去首座車站捷運層鷹架，為8月初勘提前準備，接下來將退縮圍籬，增加人行空間，拉近車站與民眾距離，讓捷運年底通車更有感。

葉昭甫指出，G8文華高中站正打造共構大樓，地理位置優越，生活機能便利，更鄰近多所校區，距離中台灣67公頃最大綠肺「中央公園」僅500公尺，完工後將成綠線上的亮點建築。

市府考量土地開發工程樓層數，加上量體建築比捷運工程大，工期較長，因此優先拆除捷運層鷹架，挪出空間預先模擬後續初勘演練。

(中時 )