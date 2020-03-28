新生代小鮮肉演員張洛偍曾參演多部偶像劇，外型陽光的他還曾到大陸參加選秀節目，目前正與賀軍翔、邵雨薇等演員一同拍攝《天巡者》，劇情講述鍾馗與孟婆的一段千年宿命之戀，劇中更出現許多神仙角色，張洛偍在該劇則以痞痞囂張的富二代形象穿梭。

張洛偍近期爬山成癮，趁拍攝空檔不斷走訪台北各個步道，前段時間因懸石上做出高難度飛躍驚嚇到粉絲，張洛偍說:「因為已事先判斷安全問題，才敢在岩石上跳躍，感謝大家關心。」前幾日原計畫挑戰台北郊區皇帝殿登山步道，卻因天氣攪局喊卡，遺憾大喊：「太可惜了」，但也陰錯陽差來到有「台版小奈良」之稱的斑比山丘，另類體驗被鹿群圍堵搶食的快感，相較於日本的鹿群，宜蘭的小鹿溫馴許多。

新冠狀肺炎關係，全球拉警報，他呼籲非必要性應避免出國，更要落實正確洗手七字訣「內、外、夾、弓、大、立、腕」。他坦言許多活動延後、取消，也認為非常時期確實也不宜群聚，就連在《天巡者》劇組，工作人員彼此間也都會相互提醒要戴口罩、勤洗手。

(中時 )