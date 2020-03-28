閻奕格日前上17直播節目《趣你的娛樂》，遊戲關卡中閻奕格秒回能原諒另一半「身體出軌」，被主持人凱莉追著問為什麼？她說之前認真想過這個問題，「身體出軌可能是一時或一陣子，因為什麼原因覺得有需要或慾望，但如果是精神出軌，可能是他對你已經沒感覺了，那是比較難抓回來的，男生精神出軌態度上會有明顯轉變，女生多少都感覺得到。」如果另一半坦承身體出軌，閻奕格會聽對方說明原因，「如果他說我昨天真的喝茫了，我可能會給他一次機會，但如果每兩個禮拜就說對不起我喝茫了，那我就會翻他白眼再見！」

閻奕格在節目上宣傳新曲《Please don’t cry》，該曲靈感來自她去年一次悲慘的約會經驗，她嘗試跟好友推薦的男生約會，很快發現對方不適合，因為對方第一次約會就很有佔有慾，「我很需要我的自由，就跟他說覺得我們做朋友比較適合，他卻沒搞懂，讓我不知該如何拒絕，這首歌很適合用在女生在面對不適合的男生時，叫他不要哭！」

(中時 )