雲林縣定古蹟斗南舊警分局試營運首展陳岳山書畫（右五），適逢他95大壽，雲林縣長張麗善（右六）帶領大家為他唱生日快樂歌祝壽。（許素惠攝）

雲林縣長張麗善（左一）、文化觀光處長陳璧君（左二）等參觀縣定定古蹟斗南舊警分局。（許素惠攝）

雲林縣定古蹟斗南舊警分局古色古香，迴廊令人流連。（許素惠攝）

雲林縣長張麗善（右二）、副縣長謝淑亞（右一）等參觀縣定定古蹟斗南舊警分局時光拘留所，內陳列早年警察制服。（許素惠攝）

雲林縣長張麗善（右二）、副縣長謝淑亞（右一）等參觀縣定定古蹟斗南舊警分局時光拘留所，內有木制拘留室。（許素惠攝）

已有90年歷史的雲林縣斗南警分局舊廳舍，經列入縣定古蹟並整修後，化身為警察故事館，28日由文藝展打頭陣開始試營運，未來將引進經營團隊，縣長張麗善期望該館成為斗南地區藝文新亮點及中心。

試營運的開幕展是斗南在地知名藝術家陳岳山大師的書畫，適逢大師95歲大壽，張麗善帶頭一起唱生日快樂歌，為他慶生，增添熱鬧氣氛，而富有文化與歷史的建築氛圍，搭配大師充滿意境的書畫作品，相得益彰，讓大家浸淫在獨特的藝文氣息中。

退休警察謝大義擔任導覽志工，引領大家穿梭在古色古香的迴廊和斗室間，最令大家流連的是時光拘留所，展示警察早年制服、警報器、刑事指印器具、木槍、木刀等，還有木製拘留室，並保留原有水泥磚地板，讓大家了解台灣警察制度的演變。

張麗善指出，縣內多所警用廳舍都變身為地方文化場所及地景，例如二崙故事館前身是派出所、雲林布袋戲館原是虎尾郡役所、誠品書店本來是派出所及消防組聯合辦公室的虎尾合同廳舍等，希望斗南舊警分局也能成為斗南的文化觀光新亮點。

縣文化觀光處長陳璧君表示，斗南舊警分局未來將委外經營，預計4月底可審查確定經營團隊，試營運展採預約導覽參觀。

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