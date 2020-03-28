儘管受到新冠疫情影響，超級籃球聯賽(SBL)突然從板橋體育館改到晧宇國際亞洲區籃球訓練中心閉門進行，卻沒有影響到台啤隊長「安佛森」蔣淯安交出場均13.5分、3.8助攻、3.5籃板及2.8抄截的亮眼數據，獲選上周最佳球員實至名歸。

蔣淯安不僅自己交出亮眼成績單，更是台啤下半季取得8戰全勝，繼續瞄準包辦上、下半季冠軍的頭號功臣，看來連兩年獲選年度MVP的機會也很高，不過向來謙虛的他強調，能夠獲獎並非他一人功勞，必須要把榮譽跟隊友、教練分享。

雖從數據面來看，蔣淯安的數據不可能比巴克利、塞瑟夫兩名洋將還好，但他在場上的功能性與關鍵時刻的發揮，更是台啤本季打得如此強勢的主因之一，看來歷經休兵期間前往大陸NBL幫助安徽文一摘冠的洗禮，讓他變得更強大了。

台啤總教練周俊三也給蔣淯安高度肯定，「小安本季是球隊最穩定的球員，身為隊長除了幫球隊爭取勝場，場外更成為教練與球員之間溝通橋樑。此次能在這麼多優秀選手的競爭下獲選單週最佳球員，除了恭喜以外，更替他感到高興和驕傲。

(中時 )