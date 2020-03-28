新冠肺炎疫情持續蔓延，有越來越多國人自歐美等國返台，必須居家檢疫，但屢傳出居家隔離、居家檢疫者在外趴趴走，恐成為防疫的破口。

警政署動員7萬警察大軍投入防疫工作，將居家隔離、檢疫者資料輸入警用小電腦M-Police中，讓員警執勤時能及時發現攔阻，警政署統計，截至目前為止，全國各警察機關利用M-Police執行勤務查獲趴趴走已有14人。

其中，包括新北市一名男子不遵守規定跑到北市，即被警方當場查獲，經衛生單位裁罰100萬元，並送集中檢疫場所強制安置。嘉義市警察局員警利用M-Police查詢，發現駕駛人為居家檢疫對象，男子辯稱「外出才不到5分鐘」就被查獲；國道警察局在國道也攔查到一名居家檢疫對象。

警政署陳家欽嚴正指出，居家隔離、檢疫者敢趴趴走，警方一定全力遏阻、嚴查法辦，強調全國員警日夜不懼辛勞，執行防疫工作，現在有M-Police作為科技執法利器，民眾應配合政府共同防堵疫情擴散，守護自己也守護他人的健康、安全，切勿心存僥倖趴趴走，一經查獲不僅遭罰最重100萬元罰鍰，還要被集中檢疫強制安置，得不償失。

(中時 )