淡水好樂迪宣布縮短營業時間，降低每間包廂容客量。(翻攝照片╱吳亮賢新北傳真)

新冠肺炎疫情蔓延，為避免包廂式密閉空間娛樂場所形成防疫破口，新北市淡水警分局向轄内大型連鎖KTV勸說，淡水好樂迪也表示，願意配合縮短營業時間，由原時段上午10時至隔日凌晨6時，縮減為平日14時至隔日6時，假日則為12時至6時，並嚴格實施入場前量額溫、酒精洗手等防疫措施。

警方表示，該店除願意縮短營業時間，也實施人流管制，降低每間包廂容客量，並規定消費者需戴口罩，體溫達37.5度者禁止入場，若發現違反規定者，將通報警方及主管機關處理，此外，每間包廂使用完畢後及公共區域每小時均用酒精消毒。

警方強調，目前為新冠肺炎疫情高峰期， KTV等娛樂場所因群聚接觸易引起群聚感染造成疫情傳播，感謝轄內KTV業者響應防疫政策，配合暫時縮短營業時間等措施，共同為防疫把關。

淡水分局長張國哲表示，目前為防疫關鍵時期，警方會積極勸說轄內娛樂場所業者配合政府政策，主動停止營業或缩短營業時間，以免成為「防疫破口」，並加強使用警用小電腦「M-Police」持續查處違規外出者，如經查獲必將移由主管機關裁罰，民眾勿違反相關居家防疫規定，四處趴趴走，否則最重將罰1百萬元，得不償失。

(中時 )