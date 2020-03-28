鴻濤說唱藝術團長曹錫榮（中）為學生示範表演長髮嫵媚的動作。（林瑞益攝）

高雄市彌陀區南安國小學生驗收說唱藝術成果，鴻濤說唱藝術團長曹錫榮（後左）、南安國小校長李安世（後右）為學生加油打氣。（林瑞益攝）

因應新冠肺炎，高雄市彌陀區南安國小28日舉行三年級說唱藝術驗收成果錄影，採錄影後上傳網路的方式，避免過多家長到學校，保障大家身體健康。目前就讀三年級的小演員們在竹板快書、對口相聲方面表現不錯，獲得好評。

該校推廣說唱藝術有成，校長李安世表示，三年級的兩班學生個個都會打竹板，說相聲，訓練口條與上台的反應，學生學習成果良好。學生們陸續表演台語答嘴鼓、對口相聲、趣味繞口令、竹板快書、鼠年數來寶等，展現藝術天分。

這也是南安國小的藝文深耕課程，與藝術家合作，邀請鴻濤說唱藝術團長曹錫榮、老師黃燕如駐校，與校內主任莊錦英共同教導說學逗唱，學生從單手打竹板，1人繞口令開始學起，經過1學期的課程，現在已能夠雙手打7塊板，表演對口相聲，還可以上台「抖包袱」（說笑話），聲音表情豐富有趣，引起觀眾會心一笑。

曹錫榮表示，藝文深耕的說唱藝術課程，能夠讓學生認識「把話說好」的節奏之美，同時學習「鋪陳笑話」的幽默藝術，在寓教於樂之中將藝術拉進學生的日常生活，也培養口語表達的能力。

學生林亦涓說，打竹板、說相聲讓說話變得很有趣，剛開始常常抓不到竹板的節奏，慢慢的練習，就熟能生巧了。其他學生如孫紫薰、蘇子翔也說，大家對相聲、竹板快書等都很有興趣，老師透過深入淺出、寓教於樂的方式，讓大家輕鬆學習，不會感到枯燥乏味。

(旺報 )