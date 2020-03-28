新冠肺炎（COVID-19）疫情全球升溫，我國全力防堵疫情擴散，今（28）中央流行疫情指揮中心說明最新進度，記者會重點如下：

◎今日新增16名新冠肺炎確診案例，包含14例境外移入、2例本土。本土個案（案268、269）兩人均無出國史。境外移入個案多為就學和工作為主。截至目前為止，國內共累計確診283例確診，2例死亡，30人解除隔離。

◎2例本土案例目前感染源未明，其中案268曾多次就醫，自2/28就發病，讓指揮中心坦言，案情較為複雜。案269則經交通局證實，是一名在桃機工作擔任內勤的30多歲男性，發言人指出，案269活動史單純，是否公布足跡仍須評估。

◎世界衛生組織（WHO）秘書長譚德塞（Tedros Adhanom Ghebreyesus）遭近60萬網友連署要求請辭，譚德塞指控是台灣為了爭取參與WHO，而派台灣網軍在背後操作。指揮官陳時中否認我國政府部門有派網軍操作，表示相信時間一久，自有公評。

◎由於台大和中研院交流密切，彼此更有達成資訊透明的共識，但近日台大向中研院索取確診者資料時，卻被告知疾管屬下達不允許給予。對此，指揮中心發言人莊人祥指出，病例足跡本來就不能提供，疫調資料屬法律文件，不能給。不過如果中研院自行去問員工，員工願意透露足跡，就可以公布。

◎機組人員疫情防護再升級！指揮中心與交通部民航局討論後，針對機組員訂出明確的指引，空服員防護裝備包括外科口罩、護目裝備、防水隔離衣與防水手套。陳時中表示，這些配備跟風險區醫護人員裝備相同等級。

(中時電子報)