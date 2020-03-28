台中市府運動局舉辦公聽會，向地方說明巨蛋體育館新建營運方向。（盧金足攝）

台中市府在「文中小6」預定地打造「巨蛋體育館」，總經費65億，預計2022年動工，力拚2026年完工，將可容納賽事1萬5500及演唱會1萬3000個觀眾席，市府運動局舉辦公聽會，向地方說明巨蛋體育館新建營運方向，巨蛋將採類國際競圖方式遴選規畫設計及專業團隊，打造台中新地標。

運動局長李昱叡表示，台中市已經有洲際棒球場可舉辦國際棒球賽事、大型演唱會，但仍需要大型室內場館，市府為此投入總經費65億元，規畫在北屯區環中路一段與榮德路口西南側「文中小6」預定地興建台中巨蛋體育館，占地6.9公頃。

巨蛋體育館將可提供籃球、排球、羽球、網球、五人制足球與技擊類運動場地，成為各種室內運動、國際級運動賽事及大型演唱會等活動的多功能室內運動場館，預計2022年動工、2026年完工，屆時將依促參法規定引進專業團隊經營。

運動局指出，市府透過公聽會廣泛蒐集地方民意，將彙整分析各界建言納入促參政策參考，作為未來推動施政依據。

(中時 )